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Чемпионат мира по футболу 2022

Кейн: На тренировках я много времени уделяю пенальти

27 Марта 2022 • 08:46 Комментировать
Англия
2:1
Швейцария
окончен

Звёздный форвард «Тоттенхэма» и английской сборной Гарри Кейн поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в товарищеском поединке со швейцарцами.

Кейн сказал, что ему показалось, что английская сборная сыграла хорошо, хотя матч получился достаточно сложным. Гарри отметил, что он очень рад был забить победный гол. Форвард добавил, что пенальти это отличный способ забить гол, так что этому компоненту на тренировках он уделяет очень много времени.

Напомним, что англичане обыграли швейцарскую сборную со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Швейцарии Гарри Кейн
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