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Абрахам выбыл из состава сборной Англии из-за травмы

22 Марта 2022 • 00:12 Комментировать
Англия
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Швейцария
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26.03 20:30

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам не сыграет в ближайших матчах сборной Англии из-за повреждения.

Как сообщает Football-Italia, 24-летний форвард не приедет в ряды сборной из-за болей в пояснице. Абрахам останется в Риме, чтобы оправиться от повреждения в период международной паузы.

Наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту также пришлось отзаявить Риса Джеймса, Трента Александера-Арнольда и Аарона Рамсдейла. В числе дозаявленных оказались Олли Уоткинс, Кайл Уокер-Питерс, Тайрик Митчелл и Сэм Джонстон.

Англичане, уже завоевавшие путёвку на предстоящий Чемпионат мира в Катаре, в ближайшее время проведут товарищеские поединки против сборных Швейцарии и Кот-д'Ивуара.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Англии Тэмми Абрахам
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АНГЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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