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Чемпионат мира по футболу 2022

Кейн сравнялся по количеству голов в сборной Англии с Чарльтоном

26 Марта 2022 • 23:32 Комментировать
Англия
2:1
Швейцария
окончен

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн внес вклад в победу Англии над Швейцарией в товарищеском матче (2:1).

Этот гол стал для Кейна 49-м футболке сборной Англии. По количеству голов за национальную команду он сравнялся с Бобби Чарльтоном. Отметим, чтобы забить 49 голов Кейну понадобилось всего 68 матчей, Чарльтону – 106.

Лучшим снайпером в сборной Англии является Уэйн Руни, который забил 53 мяча за 120 матчей.

Кейну 28 лет, он является воспитанником лондонского клуба «Тоттенхэма», чьи цвета он защищает на протяжении всей карьеры.

В текущем сезоне АПЛ англичанин провел 28 матчей в составе «шпор», забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 100 млн евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Бобби Чарльтон Уйэн Руни Гарри Кейн
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