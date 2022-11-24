Галактионов: «Усиление, безусловно, нужно»

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию касательно состава «железнодорожников».

«Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление, безусловно, нужно. Причём в каждую линию, вне зависимости от амплуа», - приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Специалист считает, что футболисты, которые потенциально могут пополнить состав «железнодорожников», должны сочетать в себе опыт и качество игры.

Работа во время зимнего перерыва станет определяющей в вопросе дальнейших результатов «красно-зелёных» и первое, чем необходимо заняться – функциональной готовностью спортсменов, сказал тренер.