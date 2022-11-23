Динияр Билялетдинов: «Краснодар» проявит себя ярче «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «быки» проявят себя ярче гостей из Москвы, поскольку будут чувствовать свою ответственность за ситуацию, сложившуюся с главным тренером команды Александром Сторожуком.

«Жду, что «Краснодар» более ярко себя проявит, особенно в плане эмоций. Вряд ли в «Локомотиве» что-то быстро поменяется с приходом Галактионова, хотя ничего исключать нельзя», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Напомним, матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 23 ноября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. На данный момент «быки» отстают от «железнодорожников» в турнирной таблице группы A на одно очко.