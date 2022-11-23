Нигматуллин: «За один матч даже Гвардиола там мало что смог бы сделать, Галактионов уж тем более»

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе.

«В «Локомотиве» всё слишком запущено. За короткий период времени ничего не изменишь. За один матч даже Гвардиола там мало что смог бы сделать, Галактионов уж тем более!», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению бывшего голкипера, с клубами из нижней части таблицы Галактионов не претендует на демонстрацию лучших результатов, чем борьба за выживание, как это было в «Пари Нижнем Новгороде».

Какие-либо предпосылки к положительной динамике у «железнодорожников» на сегодняшний день отсутствуют, считает специалист.

Возможность проведения основательной работы с командой у Галактионова появится во время зимнего перерыва, однако ситуация настолько плоха, что надеяться на что-то хорошее очень сложно, думает Нигматуллин.