Галактионов: «Настраивали наших футболистов на победу»

Наставник столичного «Локомотива» высказался о матче пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Краснодара» (0:1).

«Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу», - приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Специалист рассказал о том, что по ходу данного поединка возникали ситуации, которые в дальнейшем тренерский штаб будет анализировать и решать, стоит ли от этого отталкиваться. И несмотря на то, что этот матч продемонстрировал проблемы касательно состояния игроков, им можно выразить благодарность за проведённые 90 минут на поле.