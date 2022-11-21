Сторожук останется в «Краснодаре», пока клуб не найдёт замену

«Краснодар» проведет поединок групповой стадии Фонбет Кубка России против московского «Локомотива» под руководством нынешнего главного тренера Александра Сторожука, несмотря на слухи о его скорой отставке. Об этом рапортуют журналисты «РБ Спорта».

Источник отмечает, что дни тренера в клубе сочтены, однако его не уволят, пока не найдут замену. «Быки» хотели пригласить рулевого «Оренбурга» Марцела Личку, но сделка сорвалась. В связи с этим к ближайшим играм команда будет готовиться под руководством Сторожука.

Матч против «железнодорожников» состоится 23 марта, а спустя несколько дней «Краснодар» сыграет против «Химок».