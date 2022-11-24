Агкацев: «Путь регионов нас не устраивает»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал об амбициях команды на групповом этапе Кубка России.

В первую очередь игрок отметил, что поединок со столичным «Локомотивом» (1:0) получился довольно непростым, голевые шансы возникали то у одних, то у других ворот. Чтобы не пропустить гол футболистам «Краснодара» крайне необходимо было быть сконцентрированными на игре до финального свистка, с чем они успешно справились, сказал спортсмен.

Сам же коллектив ещё до первого противостояния поставил себе задачу – выйти из группы Кубка России с первого места.

«Всеми силами к этому стремимся. Путь регионов нас не устраивает», - сказал Агкацев журналистам.