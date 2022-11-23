Гол Ахметова на 12-й секунде омрачил дебют Галактионова: «Краснодар» обыграл «Локомотив» в Фонбет Кубке России

«Быки» и «железнодорожники» встретились вечером в среду в Краснодаре в пятом туре Пути РПЛ Кубка России.

И «Локомотив», и «Краснодар», когда выходили на поле, знали, что в феврале они продолжат борьбу за Кубок России в любом случае, ибо последнее место «Химок» в группе A было непоколебимо. До начала матча «путейцы» шли на втором месте и опережали «быков» в таблице на одно очко. Напомним, что разница между вторым и третьим местами в данном контексте состоит в том, что обладатель второго проследует в верхнюю сетку весеннего этапа, а третьего – в нижнюю.

Это был первый матч у руля «Локомотива» для Михаила Галактионова, чьё назначение воспринято неоднозначно футбольной общественностью. Он не имеет большого опыта за своими плечами, но и «железнодорожники» в последние полгода не являют собой большую силу в Премьер-лиге. В «Краснодаре» тоже, возможно, готовится смена главного тренера, однако перед последними кубковыми матчами года Александра Сторожука решили не снимать с его поста.

«Краснодар» и «Локомотив» раньше уже встречались между собой дважды в текущем сезоне. В рамках чемпионата южане выиграли со счётом 3:0, а в рамках Кубка проиграли в Москве по пенальти после ничьей 2:2 в основное время. Что касается непосредственно отчётного матча, то первым событием в нём стал не фол, не аут и не угловой, а гол. Кто поставил на это, тот молодец. «Железнодорожники» разыграли с центра поля, но быстро потеряли мяч, Ионов навесил с правой стороны к дальней штанге, и Ахметов в падении головой переправил мяч в сетку (1:0).

Взятие чужих ворот «Краснодар» оформил на двенадцатой секунде. «Быки» почти повторили своё недавнее достижение из матча с «Ростовом», когда Олусегун забил на девятой секунде. Но вернёмся в игру с «Локомотивом». Поведя в счёте в самом дебюте, краснодарцы решили сыграть больше от обороны, и у них это неплохо получалось. На серьёзный момент гости сподобились только на 40-й минуте, когда Агкацеву пришлось смахивать под перекладину удар со второго этажа Баринова. При этом в районе четверти часа игры хозяева могли и должны были удваивать своё преимущество на табло, но Сперцян пробил выше створа, откликнувшись на пас разобравшегося с соперниками Ахметова.

На старте второго тайма Кузьмичёв напортачил перед своей штрафной, подарив мяч Ионову, однако тут ухудшил свою позицию, дойдя до лицевой линии, и его удар попал под блокировку. Понимая, что секундомер-то тикает, Галактионов выпустил на замену 17-летнего Ракова, здорово проявляющего себя в молодёжке «Локомотива», и тот сразу стал показывать себя в нападении. Обыгравшись с Тикнизяном, Раков не смог переиграть в ближнем бою Агкацева с левого угла вратарской.

Дальше был эпизод, где обе команды посоревновались в неграмотных действиях. Кордоба побежал вперёд под длинный заброс, а ему навстречу из своей штрафной выскочил Худяков, смутивший Кузьмичёва. Оба этих «железнодорожника» оказались обыграны Кордобой, а затем Джон вдруг испугался бить по пустым воротам, по направлению к которым бежал другой полевой игрок гостей. Вместо этого Кордоба низко навесил на подключившегося Ахметова, который не попал по мячу в падении. По-настоящему железобетонный момент загубили «быки» своими игривыми фокусами.

В концовке игра шла, скажем так, средней открытости. «Локомотиву» терять было нечего, но и поражение не становилось для него фатальным. «Краснодар», когда имел возможность, сам атаковал опасно, и тот же Кордоба упустил возможность закрыть игру, шарахнув над перекладиной. В добавленное время Магкеев перед своей штрафной подарил мяч Сперцяну, а тот плохо перекинул его через Худякова, до ворот футбольный снаряд не дошёл.

Счёт 1:0 сохранился до самого конца. «Краснодар» набрал десять очков в группе А, сравнялся по этому показателю с «Пари НН» и обогнал «Локомотив» на два балла. Дебют Галактионова у штурвала «железнодорожников» оказался испорчен экспресс-голом Ахметова. «Краснодар» обеспечил себе выход в верхнюю часть весенней стадии Кубка России, а судьба «Локомотива» в этом плане решится в игре с «Пари НН», бывшим клубом Галактионова. Этот матч, как и встреча «Краснодар – Химки», состоится в рамках шестого тура пути РПЛ 27 ноября.

Кирилл Иванцов