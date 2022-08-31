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Кубок России

Дубль молодого защитника и травма Гилерме: «Пари НН» разобрался с «Локомотивом» в Кубке России

 
31 Августа 2022 • 20:23 Комментировать (2)
Пари НН
2:0
Локомотив Москва
окончен

В матче группового этапа РПЛ Кубка России «Локомотив» гостил у «Пари НН».

Протокол игры  
Пари НН2:0Локомотив Москва
(1:0) Виктор Александров  11'  
(2:0) Виктор Александров  61'  
Гойло НикитаАлександров ВикторКаккоев НикитаПенчиков ДаниилАгапов ИльяЮлдошев ИброгимхалилМайга МамадуКалинский НиколайРыбчинский Дмитрий 69' (Шильцов Константин ( 69') Милсон 46' (_Berkovskiy I. ( 46') Сулейманов Тимур
Запасные: Берковский ИльяКротов ВячеславНабиуллин ЭльмирАнисимов АртурГоцук КириллШарипов АльбертНигматуллин АртурСтоцкий Дмитрий
Гилерме МаринатоМампаси МаркМагкеев СтаниславМитай МариоМарадишвили КонстантинБаринов ДмитрийКуликов ДаниилКерк ДжираноКамано Франсуа 63' (_Zhivoglyadov D. ( 63'  68') Раконяц МаркоИгнатьев Иван
Запасные: Миранчук АнтонЕдвай ТинПогостнов ЕгорБагамаев АбдулаБабкин СергейСавин АндрейЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилКарпукас Артём
31 августа. Стадион "Nizhny Novgorod Stadium (Nizhny Novgorod)".

Видео

Пари НН - Локомотив. 1:0. Гол Виктора Александрова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Пари НН - Локомотив. 1:0. Гол Виктора Александрова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Виктора Александрова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Виктора Александрова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

Российский аналог Лиги чемпионов представляет нам групповой этап пути РПЛ. Четыре группы по четыре команды, шесть туров в два круга каждый с каждым. Схема проста и понятна. В группе А оказались «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН» и «Химки». Довольно ровная четвёртка, в которой можно ждать интригу. Начинали групповой этапа футболисты Циннбауэра дома, в соперниках был неуступчивый «Пари НН» Галактионова.

«Локомотив» не стал выходить резервным составом, в отличие от многих клубов, ранее стартовавших на групповом этапе Кубка России. Разве что место в воротах занял Гилерме, в основе сразу появился албанский новичок Митай, а на скамейке оказался Антон Миранчук. Но эти перестановки вряд ли можно назвать переход на второй состав, «Локо» явно был настроен продлить победную серию, совсем недавно организовавшуюся в РПЛ.

Начал «Локомотив» и правда активно – Иван Игнатьев после передачи Керка выскочил на рандеву с Гойло, но не продлил свою бомбардирскую серию, пробив точно в голкипера. А в ответ «Пари НН» преподал урок по реализации моментов. Калинский подал от угла поля, Александров лучше всех просчитал отскок от Магкеева и вколотил мяч в сетку мощным ударом метров с семи – 1:0. Проблемы москвичей продолжились и после пропущенного гола. Из-за травмы покинул поле Гилерме, которого заменил совсем «зелёный» Андрей Савин.

А мяч упорно не летел в ворота Никиты Гойло. Камано опасно бил со средней дистанции – голкипер отвёл угрозу ногой. Затем уже выстрел Франсуа заблокировал Юлдошев, а добивал Куликов. Классно пробил Даниил, но всё-таки немного разминул мяч с дальней «девяткой». Свои моменты «Локо» загубил, а на исходе часа игрового времени пропустил второй. Опять Калинский с углового подал в штрафную, где 20-летний Александров опередил Магкеева и головой метров с семи пробил под перекладину. Молодой Савин не выручил – 2:0.

Хозяева поймали ритм и создали ещё момент у ворот Андрея, но кипер «Локо» сумел ногой отразить опаснейший удар Берковского, не допустив разгрома. Тем не менее, уверенную победу «Пари НН» забрал, здорово начав групповой этап Кубка России. А вот у «Локомотива» теперь могут быть проблемы с продвижение в плей-офф турнира.

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Комментарии (2)
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ARTUR
31 Августа 2022 в 20:31
Локо полное днише..
NOBODY
31 Августа 2022 в 20:48
а когда-то в ЛЧ фигачили....
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