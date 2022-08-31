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Кубок России

​Гилерме травмировался в игре «Локомотива»

 
31 Августа 2022 • 19:08 Комментировать
Пари НН
1:0
Локомотив Москва
2-й тайм

Голкипер Маринато Гилерме впервые вышел на поле в сезоне 2022/2023 в кубковом матче «Локомотива» против «Пари НН». Впрочем, уже по ходу первого тайма 36-летний Гилерме получил травму, и ему понадобилась замена. Йозефу Циннбауэру пришлось делать вынужденную перестановку – он выпустил на поле Андрея Савина.

Отметим, что основным голкипером «Локомотива» является Даниил Худяков.

Следить за развитием событий в матче между «Пари НН» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Команды играют в рамках первого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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