​Гилерме травмировался в игре «Локомотива»

Голкипер Маринато Гилерме впервые вышел на поле в сезоне 2022/2023 в кубковом матче «Локомотива» против «Пари НН». Впрочем, уже по ходу первого тайма 36-летний Гилерме получил травму, и ему понадобилась замена. Йозефу Циннбауэру пришлось делать вынужденную перестановку – он выпустил на поле Андрея Савина.
Отметим, что основным голкипером «Локомотива» является Даниил Худяков.
Следить за развитием событий в матче между «Пари НН» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Команды играют в рамках первого тура группового этапа Фонбет Кубка России.
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Сахалин
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СтавропольАгроСоюз
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Легион-Динамо
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