Циннбауэр: «Не разобрались со стандартами соперника»

После двух побед с общим счетом 8:1 в чемпионате России московский «Локомотив» получил пилюлю в виде неудачного старта в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России. Москвичи уступили в Нижнем Новогороде местному клубу, который когда-то также назывался «Локомотив», а сегодня - «Пари НН». Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру команды и итоговый результат.

- В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать «стандарт». К сожалению, мы не очень хорошо разобрались в том эпизоде, как следует не сыграли по соперникам, у нас образовались свободные зоны, и хозяева этим воспользовались, - цитирует Циннбауэра пресс-служба московского клуба.