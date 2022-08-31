Галактионов: «Довольны победой над «Локомотивом»

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России «Пари НН» начало с достаточно неожиданной победы над московским «Локомотивом», который выиграл два последних матча в РПЛ с общим счетом 8:1, и, казалось, готов на воодушевлении смести любого соперника. Тем не менее, «Пари НН» оказался на высоте, забив два гола, и главный тренер клуба Михаил Галактионов очень доволен подобным положением вещей.

- Мы достаточно организованны были сегодня, и с точки зрения обороны, и атаки. В первом тайме были небольшие недочеты, на которые указали в перерыве. Удачно провели начало второго тайма, концовку уже играли по счету. Довольны, но эйфории нет. Важная игра впереди в чемпионате, - заявил Галактионов в эфире телеканала Матч ТВ.