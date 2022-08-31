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Кубок России

​Гилерме, Митай и Игнатьев – в основе «Локомотива» на кубковый матч

 
31 Августа 2022 • 17:48 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 24 мин.

Для «Локомотива» путь в Фонбет Кубке России начинается с гостевого матча против «Пари НН». Рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Гилерме, Марадишвили, Мампасси, Магкеев, Митай, Баринов, Куликов, Керк, Камано, Раконьяц, Игнатьев.

Отметим, что защитник Марио Митай дебютирует за «Локомотив». Албанец перешёл в клуб на прошлой неделе.

Матч первого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Локомотивом» стартует в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Иван Игнатьев Марио Митай
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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