​Гилерме, Митай и Игнатьев – в основе «Локомотива» на кубковый матч

Для «Локомотива» путь в Фонбет Кубке России начинается с гостевого матча против «Пари НН». Рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Гилерме, Марадишвили, Мампасси, Магкеев, Митай, Баринов, Куликов, Керк, Камано, Раконьяц, Игнатьев.

Отметим, что защитник Марио Митай дебютирует за «Локомотив». Албанец перешёл в клуб на прошлой неделе.

Матч первого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Локомотивом» стартует в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.