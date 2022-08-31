Игнатьев: «Честно говоря, поражение «Локомотива» не удивило»

После двух побед с общим счетом 8:1 в чемпионате России московский «Локомотив» получил пилюлю в виде неудачного старта в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России. Москвичи уступили в Нижнем Новгороде местному клубу, который когда-то также назывался «Локомотив», а сегодня - «Пари НН». Неудачу московского клуба прокомментировал бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев.

- Поражение «Локомотива», честно говоря, не очень удивило. И все, кто анализируют игру «Локо», скажут то же самое. Дело в том, что команда находится в поиске, и стабильности у нее сейчас нет. У «Локомотива» нет уверенности в своих действиях, - цитирует Игнатьева телеканал Матч ТВ.