Игнатьев: «Честно говоря, поражение «Локомотива» не удивило»

После двух побед с общим счетом 8:1 в чемпионате России московский «Локомотив» получил пилюлю в виде неудачного старта в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России. Москвичи уступили в Нижнем Новгороде местному клубу, который когда-то также назывался «Локомотив», а сегодня - «Пари НН». Неудачу московского клуба прокомментировал бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев.
- Поражение «Локомотива», честно говоря, не очень удивило. И все, кто анализируют игру «Локо», скажут то же самое. Дело в том, что команда находится в поиске, и стабильности у нее сейчас нет. У «Локомотива» нет уверенности в своих действиях, - цитирует Игнатьева телеканал Матч ТВ.
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