Фукс впервые в сезоне сыграет за ЦСКА: состав на матч с «Металлургом»

ЦСКА определился со стартовым составом на матч третьего тура элитного раунда Кубка России. С первых минут против липецкого «Металлурга» сыграют Тороп, Каптилович, Васин, Фукс, Щенников, Дзагоев, Бистрович, Кучаев, Бохинен, Яковлев и Чалов.

Отметим, что бразилец Бруно Фукс впервые в этом сезоне сыграет за «армейцев». Талантливый защитник выиграл Олимпийские игры в составе сборной Бразилии , но из-за постоянных травм за ЦСКА практически не играл, хотя провел в команде более года.

Матч «Металлург» Липецк - ЦСКА Москва стартует в 17:00. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.