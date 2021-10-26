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Кубок России

Фукс впервые в сезоне сыграет за ЦСКА: состав на матч с «Металлургом»

26 Октября 2021 • 15:49 Комментировать
Металлург Липецк
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. 10 мин.

ЦСКА определился со стартовым составом на матч третьего тура элитного раунда Кубка России. С первых минут против липецкого «Металлурга» сыграют Тороп, Каптилович, Васин, Фукс, Щенников, Дзагоев, Бистрович, Кучаев, Бохинен, Яковлев и Чалов.

Отметим, что бразилец Бруно Фукс впервые в этом сезоне сыграет за «армейцев». Талантливый защитник выиграл Олимпийские игры в составе сборной Бразилии , но из-за постоянных травм за ЦСКА практически не играл, хотя провел в команде более года.

Матч «Металлург» Липецк - ЦСКА Москва стартует в 17:00. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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Идет 0 минута Оренбург 0:1 Динамо Москва 6.8 4.1 1.48
26.10  17:00 Металлург Липецк ... ЦСКА Москва 17 6 1.18
27.10  15:00 Енисей ... Крылья Советов 4.65 3.7 1.7
27.10  17:00 Алания ... Уфа 2.8 3.25 2.46
27.10  17:30 Ротор ... Ахмат 4.4 3.55 1.78
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