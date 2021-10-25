​Акинфеев, Фернандес и Заболотный пропустят ближайший матч ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила на своей страничке в «Твиттере» о вылете команды в Липецк на матч третьего тура элитного раунда Кубка России против местного «Металлурга». Ряд игроков основной обоймы не полетели с командой. Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Антон Заболотный, судя по всему, получили от тренерского штаба время для отдыха, а Игорь Дивеев продолжает восстанавливаться после полученной в игре сборной России травмы.

Матч между «Металлургом» и ЦСКА стартует 26 октября в пять часов вечера по московскому времени. В 1/8 финала Кубка России пройдёт та команда, которая окажется в этом матче победителем.