Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 243 Комментарии
Кубок России

Дебют Фукса в основе и первый гол Бохинена: ЦСКА спокойно победил в Липецке

26 Октября 2021 • 18:51 Комментировать
Металлург Липецк
0:2
ЦСКА Москва
окончен

В элитном раунде Кубка России липецкий «Металлург» сыграл против ЦСКА.

Протокол игры  
Металлург Липецк 0:2 ЦСКА Москва
Матюша Максим Киселёв Геннадий Иваньков Александр Редькович Дмитрий Овчинников Андрей Яковлев Михаил Поярков Денис Войдель Роман Сазонов Максим Арустамян Артур Кутьин Александр
Запасные: Белов Антон Чёрный Вадим Визнович Илья Баязов Вениамин Иканович Давид Завезён Юрий Фролов Евгений II Шаповалов Руслан Иванников Николай Титов Константин Ахвледиани Руслан
Тороп Владислав Каптилович Дмитрий Васин Виктор Фукс Бруно Щенников Георгий Дзагоев Алан Бистрович Кристиян Кучаев Константин Бохинен Эмиль Яковлев Владислав Геннадьевич Чалов Фёдор
Запасные: Мухин Максим Боков Данила Ахметов Ильзат Эджуке Чидера Обляков Иван Зайнутдинов Бактиёр Набабкин Кирилл
26 октября.

 

Московские «армейцы» вынуждены были пробиваться в плей-офф Кубка России через элитный раунд, но в группе проблем не испытали. Повезло с соперниками. Липецкий «Металлург» вряд ли даже сам рассчитывал зацепить ничью с ЦСКА, понимая, что силы не равны. Футболисты Сергея Машнина за первый круг ФНЛ пропустили 44 гола, что с большим отрыв (11 мячей) стало худшим результатом сезоне.

У липецкого «Металлурга» больше думают о сохранении прописки в лучшей лиге мира, чем о борьбе за Кубок России, которой конечно же не получилось. ЦСКА приехал в Липецк не основным составом, но даже так разница в классе чувствовалась невооруженным взглядом. Впервые в основе «армейцев» появился Бруно Фукс, играли Щенников, Бистрович, Дзагоев, Кучаев, Бохинен, Чалов. Солидная компания для матча в Липецке.

Но не стал ЦСКА слишком события форсировать. С преимуществом «армейцы» провели первые минуты, однако с комфортом оборонялся «Металлург», скорости были приемлемые. Чалов обостряющей передачей пытался вывести Чалова на рандеву с голкипером – первым к мячу успел Матюша. Потом Кучаев отважился на удар со средней дистанции, обыгравшись с Аланом Дзагоевым. Чуть правее створа отправил мяч Константин.

«Металлург» не спешил отвечать, думая о сохранности своих ворот прежде всего, но отметился красивой атакой, в которой нашлось место передаче пяткой. Арустамян сыграл на Кутьина, после чего Александр пальнул выше ворот. Примерно также пробил Кристиян Бистрович, поймавший мяч на линии штрафной площади. В ходе этой же атаки ещё упал Алан Дзагоев, но арбитр пенальти не поставил.

Справился ЦСКА и без помощи арбитра, огорчив хозяев перед перерывом. Кучаев из центра набросил на Чалова, который в касание переадресовал мяч Бохинену. Эмиль примерился и с линии штрафной площади пробил точно под штангу – 0:1.

Минимальное преимущество успокоило ЦСКА, и второй тайм выдался куда менее событийным. Алексей Березуцкий играл с заменами, выпустив Набабкина, Ахметова, Зайнутдинова и Бокова.  Сами «армейцы» чересчур вперёд не рвались. Был один опасный момент: Ильзат Ахметов на правом фланге обыграл соперника, на скорости ворвался в штрафную и от самой лицевой прострелил, но Константин Кучаев умудрился с метра не попасть по воротам.

В концовке матча ЦСКА всё-таки увеличил преимущество. Опять голевую передачу выдал Фёдор Чалов, выкативший Бистровичу в центр штрафной площади. Кристиян не промахнулся – 0:2. Мог Чалов и гол добавить себе в актив, но не реализовал выход один на один через пару минут. Правда, и без этого команда Алексея Березуцкого легко квалифицировалась в плей-офф Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Металлург Липецк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Оренбург 0:3 Динамо Москва
окончен Металлург Липецк 0:2 ЦСКА Москва
27.10  15:00 Енисей ... Крылья Советов 4.65 3.7 1.7
27.10  17:00 Алания ... Уфа 2.8 3.25 2.46
27.10  17:30 Ротор ... Ахмат 4.4 3.55 1.78
27.10  18:00 Факел ... Нижний Новгород 3.55 3.25 2.08
27.10  18:00 КАМАЗ ... Урал 5.2 3.75 1.64
27.10  18:30 Велес Москва ... Арсенал Тула 4.3 3.45 1.82
27.10  19:00 Торпедо Москва ... Ростов 4.3 3.45 1.82
27.10  19:30 ПФК Кубань ... Краснодар 7.8 4.7 1.38
27.10  20:00 Балтика ... Химки 4.2 3.35 1.88
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Октября
16:55 · Кубок России
Московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России
16:47 · Кубок России
«Металлург» Липецк - ЦСКА - 0:2 (закончен)
15:49 · Кубок России
Фукс впервые в сезоне сыграет за ЦСКА: состав на матч с «Металлургом»
14:30 · Кубок России
«Оренбург» - «Динамо» Москва - 0:3 (закончен)
11:44 · Кубок России
Бохинен обещает результативный футбол в матче «Металлург» - ЦСКА
25 Октября
16:22 · Кубок России
​Акинфеев, Фернандес и Заболотный пропустят ближайший матч ЦСКА
14:13 · Кубок России
​Ющенко принял «Химки» официально
24 Октября
20:20 · Кубок России
​«Металлург» Липецк – ЦСКА Москва: прогноз на матч Кубка России – 26 октября 2021
21 Октября
19:40 · Кубок России
​«Кубань больше Краснодара»: промо-ролик к кубковому дерби видео
01 Октября
23:31 · Кубок России
Кубковый матч «Оренбург» - «Динамо» перенесён на другую дату
23 Сентября
19:54 · Кубок России
«Урал» уверенно победил в матче с владимирским «Торпедо»
17:30 · Кубок России
«Торпедо» Владимир – «Урал» - 0:2 (завершён)
16:09 · Кубок России
ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска
13:55 · Кубок России
«Зенит-Ижевск» - ЦСКА - 0:3 (завершён)
13:43 · Кубок России
Ганчаренко: «Краснодар» хочет пройти в Кубке России как можно дальше»
Все новости