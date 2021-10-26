Дебют Фукса в основе и первый гол Бохинена: ЦСКА спокойно победил в Липецке

В элитном раунде Кубка России липецкий «Металлург» сыграл против ЦСКА.

Московские «армейцы» вынуждены были пробиваться в плей-офф Кубка России через элитный раунд, но в группе проблем не испытали. Повезло с соперниками. Липецкий «Металлург» вряд ли даже сам рассчитывал зацепить ничью с ЦСКА, понимая, что силы не равны. Футболисты Сергея Машнина за первый круг ФНЛ пропустили 44 гола, что с большим отрыв (11 мячей) стало худшим результатом сезоне.

У липецкого «Металлурга» больше думают о сохранении прописки в лучшей лиге мира, чем о борьбе за Кубок России, которой конечно же не получилось. ЦСКА приехал в Липецк не основным составом, но даже так разница в классе чувствовалась невооруженным взглядом. Впервые в основе «армейцев» появился Бруно Фукс, играли Щенников, Бистрович, Дзагоев, Кучаев, Бохинен, Чалов. Солидная компания для матча в Липецке.

Но не стал ЦСКА слишком события форсировать. С преимуществом «армейцы» провели первые минуты, однако с комфортом оборонялся «Металлург», скорости были приемлемые. Чалов обостряющей передачей пытался вывести Чалова на рандеву с голкипером – первым к мячу успел Матюша. Потом Кучаев отважился на удар со средней дистанции, обыгравшись с Аланом Дзагоевым. Чуть правее створа отправил мяч Константин.

«Металлург» не спешил отвечать, думая о сохранности своих ворот прежде всего, но отметился красивой атакой, в которой нашлось место передаче пяткой. Арустамян сыграл на Кутьина, после чего Александр пальнул выше ворот. Примерно также пробил Кристиян Бистрович, поймавший мяч на линии штрафной площади. В ходе этой же атаки ещё упал Алан Дзагоев, но арбитр пенальти не поставил.

Справился ЦСКА и без помощи арбитра, огорчив хозяев перед перерывом. Кучаев из центра набросил на Чалова, который в касание переадресовал мяч Бохинену. Эмиль примерился и с линии штрафной площади пробил точно под штангу – 0:1.

Минимальное преимущество успокоило ЦСКА, и второй тайм выдался куда менее событийным. Алексей Березуцкий играл с заменами, выпустив Набабкина, Ахметова, Зайнутдинова и Бокова. Сами «армейцы» чересчур вперёд не рвались. Был один опасный момент: Ильзат Ахметов на правом фланге обыграл соперника, на скорости ворвался в штрафную и от самой лицевой прострелил, но Константин Кучаев умудрился с метра не попасть по воротам.

В концовке матча ЦСКА всё-таки увеличил преимущество. Опять голевую передачу выдал Фёдор Чалов, выкативший Бистровичу в центр штрафной площади. Кристиян не промахнулся – 0:2. Мог Чалов и гол добавить себе в актив, но не реализовал выход один на один через пару минут. Правда, и без этого команда Алексея Березуцкого легко квалифицировалась в плей-офф Кубка России.