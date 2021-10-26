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Кубок России

Алексей Березуцкий: «Победа точно не досталась нам малой кровью»

26 Октября 2021 • 19:42 Комментировать
Металлург Липецк
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после кубкового матча с липецким «Металлургом» (2:0).

- Победа точно не досталась нам малой кровью. Результатом я доволен, а как-то оценивать игру на таком газоне очень сложно, - заявил тренер на пресс-конференции.

Именно кочковатое поле недостаточно хорошего качества стало причиной того, что Чидеру Эджуке пришлось оставить на скамейке запасных.

Антон Заболотный начинал играть в футбол в Липецке, но Березуцкий предпочел оставить его в Москве, чтобы поберечь перед следующими матчами.

Напомним, что ранее в плей-офф Кубка России помимо ЦСКА также вышло московское «Динамо», которое одолело «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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27.10  19:00 Торпедо Москва ... Ростов 4.3 3.45 1.82
27.10  19:30 ПФК Кубань ... Краснодар 7.8 4.7 1.38
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