Алексей Березуцкий: «Победа точно не досталась нам малой кровью»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после кубкового матча с липецким «Металлургом» (2:0).

- Победа точно не досталась нам малой кровью. Результатом я доволен, а как-то оценивать игру на таком газоне очень сложно, - заявил тренер на пресс-конференции.

Именно кочковатое поле недостаточно хорошего качества стало причиной того, что Чидеру Эджуке пришлось оставить на скамейке запасных.

Антон Заболотный начинал играть в футбол в Липецке, но Березуцкий предпочел оставить его в Москве, чтобы поберечь перед следующими матчами.

Напомним, что ранее в плей-офф Кубка России помимо ЦСКА также вышло московское «Динамо», которое одолело «Оренбург».