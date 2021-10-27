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Кубок России

Фукс: Хочу только прибавлять

27 Октября 2021 • 22:20 Комментировать
Металлург Липецк
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рад, что помог команде победить липецкий «Металлург» в Кубке России (2:0). Ранее футболист долго восстанавливался после травмы.

Игрок признался, что ждал этого момента, поскольку ему не хватало игровой практики. Фукс доволен, что вновь вернулся в коллектив.

«Наконец-то я сыграл. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде в дальнейших поединках», - цитирует Фукса пресс-служба ЦСКА.

Стоит отметить, что текущий контракт Фукса с московским коллективом истекает в июне 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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