Фукс: Хочу только прибавлять

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рад, что помог команде победить липецкий «Металлург» в Кубке России (2:0). Ранее футболист долго восстанавливался после травмы.

Игрок признался, что ждал этого момента, поскольку ему не хватало игровой практики. Фукс доволен, что вновь вернулся в коллектив.

«Наконец-то я сыграл. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде в дальнейших поединках», - цитирует Фукса пресс-служба ЦСКА.

Стоит отметить, что текущий контракт Фукса с московским коллективом истекает в июне 2025 года.