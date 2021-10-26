Бохинен обещает результативный футбол в матче «Металлург» - ЦСКА

Хавбек московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от предстоящей схватки с липецким «Металлургом» в Кубке России.

Футболист уверяет, что подход команды не изменится, несмотря на статус соперника. По мнению Бохинена, в данном матче тренерский штаб позволит проявить себя игрокам, которые не являются основными.

«Мы постараемся забить побольше голов и получить удовольствие от матча», - приводит слова Бохинена пресс-служба «армейцев».

Риторика норвежского футболиста указывает на то, что он уверен в положительном результате.

Начало поединка 3-го тура группового раунда Кубка России, что пройдёт сегодня в Липецке, в 17:00.