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Кубок России

Бохинен обещает результативный футбол в матче «Металлург» - ЦСКА

26 Октября 2021 • 11:44 Комментировать
Металлург Липецк
...
ЦСКА Москва
Через 3 ч. 40 мин.

Хавбек московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от предстоящей схватки с липецким «Металлургом» в Кубке России.

Футболист уверяет, что подход команды не изменится, несмотря на статус соперника. По мнению Бохинена, в данном матче тренерский штаб позволит проявить себя игрокам, которые не являются основными.

«Мы постараемся забить побольше голов и получить удовольствие от матча», - приводит слова Бохинена пресс-служба «армейцев».

Риторика норвежского футболиста указывает на то, что он уверен в положительном результате.

Начало поединка 3-го тура группового раунда Кубка России, что пройдёт сегодня в Липецке, в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмиль Бохинен
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