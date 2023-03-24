Роналду забил свой 120-й гол за сборную

Португальский нападающий Криштиану Роналду отыгрался за не самый удачный чемпионат мира, сделав дубль в игре с Лихтенштейном - его команда начала выступления в очередном отборочном цикле к чемпионату Европы с успеха со счетом 4:0. Один из голов был забит с пенальти. В результате Роналду добрался до показателя в 120 голов - он продолжает поднимать планку рекордного достижения за всю историю футбола.

Напомним, что Роналду дебютировал за сборную своей страны в далеком 2003 году, а в Катаре стал первым игроком в истории футбола, который забил на пяти чемпионатах мира - 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022.