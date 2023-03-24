Дубль Роналду со стандартов помог сборной Португалии начать квалификацию с разгрома

Сборная Португалии начала европейскую квалификацию домашним матчем с Лихтенштейном. Никто не сомневался, что будет разгром, так и случилось. В самом дебюте после подачи углового Жоау Канселу пробил с подбора, мини-рикошеты, и мяч за ленточкой. Сразу после перерыва защитник гостей не смог толком прервать прострел, и Бернарду Силва расстрелял ворота. Тут же Канселу заработал пенальти, и Криштиану Роналду пробил с точки в левый нижний угол. Ветеран не успокоился, а забил во второй раз, но из офсайда. Раз не получилось с игры, Роналду снова отличился со стандарта, выполнив пушечный удар со штрафного во «вратарский» угол - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Канселу Жоау8'
|(2:0) Силва Бернарду47'
|(3:0) Роналду Криштиану51'
|(4:0) Роналду Криштиану63'
Патрисиу Руй•Данилу Перейра67' (Невеш Рубен (67') •Диаш Рубен•Инасиу Гонсалу•Канселу Жоау•Геррейру Рафаэл•Фернандеш Бруну89' (Мариу Жоау (89') •Пальинья Жоау•Силва Бернарду78' (Рамуш Гонсалу (78') •Роналду Криштиану78' (Витинья II (78') •Фелиш Жоау67' (Леау Рафаэл (67')
Бюхель Бенджамин•Малин Андреас38' (Люхингер Зимон (38') •Трабер Ларс•Хофер Йенс•Вольфингер Сандро80' (Йилдыз Сейхан (80') •Майер Ливио•Фроммельт Ноах•Визер Сандро•Хаслер Николас•Филипп Гасснер60' (Вольфингер Фабио (60') •Зеле Арон80' (Бек Никлас (80')
23 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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