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Дубль Роналду со стандартов помог сборной Португалии начать квалификацию с разгрома

24 Марта 2023 • 00:42 Комментировать
Португалия
4:0
Лихтенштейн
окончен

Сборная Португалии начала европейскую квалификацию домашним матчем с Лихтенштейном. Никто не сомневался, что будет разгром, так и случилось. В самом дебюте после подачи углового Жоау Канселу пробил с подбора, мини-рикошеты, и мяч за ленточкой. Сразу после перерыва защитник гостей не смог толком прервать прострел, и Бернарду Силва расстрелял ворота. Тут же Канселу заработал пенальти, и Криштиану Роналду пробил с точки в левый нижний угол. Ветеран не успокоился, а забил во второй раз, но из офсайда. Раз не получилось с игры, Роналду снова отличился со стандарта, выполнив пушечный удар со штрафного во «вратарский» угол - 4:0.

Протокол игры  
Португалия4:0Лихтенштейн
(1:0) Канселу Жоау8'  
(2:0) Силва Бернарду47'  
(3:0) Роналду Криштиану51'  
(4:0) Роналду Криштиану63'  
Патрисиу РуйДанилу Перейра 67' (Невеш Рубен ( 67') Диаш РубенИнасиу ГонсалуКанселу ЖоауГеррейру РафаэлФернандеш Бруну 89' (Мариу Жоау ( 89') Пальинья ЖоауСилва Бернарду 78' (Рамуш Гонсалу ( 78') Роналду Криштиану 78' (Витинья II ( 78') Фелиш Жоау 67' (Леау Рафаэл ( 67')
Запасные: Мендеш НунуЖота ДиогуСа ЖозеОтавио ЭдмилсонДалот ДиогуСилва АнтониуБиай Селтун
Бюхель БенджаминМалин Андреас 38' (Люхингер Зимон ( 38') Трабер ЛарсХофер ЙенсВольфингер Сандро 80' (Йилдыз Сейхан ( 80') Майер ЛивиоФроммельт НоахВизер СандроХаслер НиколасФилипп Гасснер 60' (Вольфингер Фабио ( 60') Зеле Арон 80' (Бек Никлас ( 80')
Запасные: Фрик НоаОспельт ДжастинЛо Руссо ЛоренцоВольфингер МаркоКардесоглу РидванМарксер МартинНетцер Андрин
23 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Лихтенштейна
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