Дубль Роналду со стандартов помог сборной Португалии начать квалификацию с разгрома

Сборная Португалии начала европейскую квалификацию домашним матчем с Лихтенштейном. Никто не сомневался, что будет разгром, так и случилось. В самом дебюте после подачи углового Жоау Канселу пробил с подбора, мини-рикошеты, и мяч за ленточкой. Сразу после перерыва защитник гостей не смог толком прервать прострел, и Бернарду Силва расстрелял ворота. Тут же Канселу заработал пенальти, и Криштиану Роналду пробил с точки в левый нижний угол. Ветеран не успокоился, а забил во второй раз, но из офсайда. Раз не получилось с игры, Роналду снова отличился со стандарта, выполнив пушечный удар со штрафного во «вратарский» угол - 4:0.