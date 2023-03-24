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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роберто Мартинес прокомментировал крупную победу Португалии над Лихтенштейном

24 Марта 2023 • 08:40 Комментировать
Португалия
4:0
Лихтенштейн
окончен

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался после победы над Лихтенштейном. Португальцы разгромили своего соперника со счетом 4:0 в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Это очень важная победа для нас. Мы познакомились с игроками и смогли понять их сильные стороны. Горжусь командой, которая продемонстрировала хороший настрой на игру. Такими моментами нужно наслаждаться», — цитирует Мартинеса Record.

Во втором туре отборочного этапа ЧЕ-2024 сборная Португалии сразится в гостях с Люксембургом. Встреча состоится 26 марта, начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Сборная Португалии Роберто Мартинес Сборная Лихтенштейна
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