Роналду рассказал, что его мотивирует

В четверг вечером форвард сборной Португалии Криштиану Роналду должен установить очередной рекорд и стать игроком с наибольшим количеством игр на международном уровне. В преддверии матча с Лихтенштейном 38-летний Роналду рассказал о своём отношении к рекордам.

«Рекорды – моя мотивация. Я хочу стать игроком с наибольшим числом игр на международном уровне. Я гордился бы этим. Но я бы не остановился на достигнутом. Я всё ещё хочу, чтобы меня вызывали в сборную часто», - сказал Роналду журналистам.

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