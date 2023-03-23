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Роналду рассказал об особенностях тренировок Роберто Мартинеса

23 Марта 2023 • 10:27 Комментировать
Португалия
...
Лихтенштейн
Через 11 ч. 27 мин.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом.

«Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными, остановок не так много. Всегда в движении, мне это нравится, ведь я такой же и в жизни», — цитирует Роналду COPE.

Также 38-летний футболист выразил уверенность в том, что при Мартинесе стиль игры португальской команды станет более атакующим.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 10 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Свой ближайший матч сборная Португалии проведёт сегодня, 23 марта, в котором встретится с командой Лихтенштейна в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года. Начало — в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес
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ПОРТУГАЛИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН
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