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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роберто Мартинес: «Роналду, Патрисиу и Бернарду Силва – наши капитаны»

23 Марта 2023 • 01:22 Комментировать
Португалия
...
Лихтенштейн
Через 20 ч. 26 мин.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, кто будет носить капитанскую повязку в его команде.

23 марта португальцы сыграют на своём поле против Лихтенштейна, а спустя три дня – на выезде против Люксембурга.

«Капитанами сборной будут футболисты с наибольшим опытом – Криштиану Роналду, Руй Патрисиу и Бернарду Силва, – заявил Мартинес в преддверии матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. – Мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Впереди десять поединков квалификации, у нас нет права на ошибку», – поведал на пресс-конференции испанец, ранее возглавлявший сборную Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес Руй Патрисиу Бернарду Силва
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ПОРТУГАЛИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН
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