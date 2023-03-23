Роберто Мартинес: «Роналду, Патрисиу и Бернарду Силва – наши капитаны»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, кто будет носить капитанскую повязку в его команде.

23 марта португальцы сыграют на своём поле против Лихтенштейна, а спустя три дня – на выезде против Люксембурга.

«Капитанами сборной будут футболисты с наибольшим опытом – Криштиану Роналду, Руй Патрисиу и Бернарду Силва, – заявил Мартинес в преддверии матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. – Мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Впереди десять поединков квалификации, у нас нет права на ошибку», – поведал на пресс-конференции испанец, ранее возглавлявший сборную Бельгии.