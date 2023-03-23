Португалия - Лихтенштейн: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Португалии и Лихтенштейна проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Португалия - Лихтенштейн
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Протокол игры
|(1:0) Канселу Жоау8'
Патрисиу Руй•Данилу Перейра•Диаш Рубен•Инасиу Гонсалу•Канселу Жоау•Геррейру Рафаэл•Фернандеш Бруну•Пальинья Жоау•Силва Бернарду•Роналду Криштиану•Фелиш Жоау
Бюхель Бенджамин•Малин Андреас38' (Люхингер Зимон (38') •Трабер Ларс•Хофер Йенс•Вольфингер Сандро•Майер Ливио•Фроммельт Ноах•Визер Сандро•Хаслер Николас•Филипп Гасснер•Зеле Арон
23 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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