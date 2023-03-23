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Чемпионат Европы по футболу 2024

Португалия - Лихтенштейн: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

23 Марта 2023 • 22:15 Комментировать (1)
Португалия
1:0
Лихтенштейн
1 1.01 X 55.00 2 150.00
перерыв

Сборные Португалии и Лихтенштейна проводят квалификационный матч чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Португалия1:0Лихтенштейн
(1:0) Канселу Жоау8' 
Патрисиу РуйДанилу ПерейраДиаш РубенИнасиу ГонсалуКанселу ЖоауГеррейру РафаэлФернандеш БрунуПальинья ЖоауСилва БернардуРоналду КриштиануФелиш Жоау
Запасные: Мендеш НунуЖота ДиогуСа ЖозеМариу ЖоауЛеау РафаэлНевеш РубенРамуш ГонсалуВитинья IIОтавио ЭдмилсонДалот ДиогуСилва АнтониуБиай Селтун
Бюхель БенджаминМалин Андреас 38' (Люхингер Зимон ( 38') Трабер ЛарсХофер ЙенсВольфингер СандроМайер ЛивиоФроммельт НоахВизер СандроХаслер НиколасФилипп ГасснерЗеле Арон
Запасные: Фрик НоаБек НикласОспельт ДжастинВольфингер ФабиоЙилдыз СейханЛо Руссо ЛоренцоВольфингер МаркоКардесоглу РидванМарксер МартинНетцер Андрин
23 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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ПОРТУГАЛИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Марта 2023 в 22:24
ай уперед порты.. кришти даешь хец-црик! )))
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