Роберто Мартинес: «Криштиану - наш капитан, нам важен его опыт»

Сборная Португалии начинает очередной отборочный цикл, ей предстоит сразиться с командой из Лихтенштейна в первом туре отбора к Евро-2024. Новый наставник португальцев Роберто Мартинес дал понять, что по-прежнему отводит важную роль Криштиану Роналду.

- Роналду - наш капитан, нам нужен его опыт. Очевидно, что к его степени готовности вопросов нет, - цитирует слова Мартинеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что еще в ходе чемпионата мира Криштиану Роналду окончательно разругался со своим бывшим клубом «Манчестер Юнайтед» и перебрался в Саудовскую Аравию.