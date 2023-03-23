​Роналду в четверг должен установить очередной рекорд

В четверг вечером сборная Португалии стартует в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Команда Роберто Мартинеса проведёт домашний матч против Лихтенштейна. Звёздный форвард Криштиану Роналду наверняка начнёт игру с первых минут. Выйдя на поле, португалец установит новый рекорд по количеству игр на международном уровне. Сейчас Роналду имеет за своими плечами 196 игр за сборную. Такое же количество матчей за сборную Кувейта провёл Бадер аль-Мутава.

Матч Португалия – Лихтенштейн стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.