Роналду установил рекорд по количеству матчей за сборную - 197

Мы уже сообщали о том, что Криштиану Роналду готовится установить новый рекорд для национальных сборных по количеству голов, и это случилось в игре против сборной Лихтенштейна, в которой Роналду, как и предполагалось, вышел на поле с самой первой минуты игры.

Это его 197-й матч в составе национальной команды, и он побил рекорд выступающего за сборную Кувейта с 2003 года Бадера аль-Мутавы, который на год старше Криштиану - ему 38 в настоящий момент. Он сыграл 196 матчей за сборную своей страны.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Лихтенштейна можно в формате прямой онлайн-трансляции.