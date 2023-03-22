​Роналду: «Я чувствую, что могу ещё многое дать сборной Португалии»

Нападающий Криштиану Роналду выступил перед журналистами в преддверии старта сборной Португалии в отборе на Евро-2024. Звёздный футболист признался, что думал о завершении карьеры в сборной, но решил продолжить выступления. Поговорил Роналду и о своих планах.

«Тренер показал, что рассчитывает на меня. Он говорил со всеми футболистами, со мной в том числе. И я понял, что могу ещё многое дать сборной. Я чувствую это, я хочу этого. Моё желание – вывести сборную Португалии на самый высокий уровень. Пока я буду нужен команде, я всегда буду стараться вносить свой вклад», - сказал Роналду.

Напомним, что после чемпионата мира сборную Португалии возглавил Роберто Мартинес.

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