Модрич высказался о рекорде Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, что думает о недавнем достижении Криштиану Роналду.

В четверг 38-летний форвард провёл свой 197-й матч за сборную Португалии, установив тем самым мировой рекорд по играм за национальную команду. Португальцы обыграли Лихтенштейн (4:0), а Роналду отметился дублем.

«Криштиану – феномен, уникальный игрок, – делится мыслями об успехах своего бывшего одноклубника Модрич. – Я рад, что когда-то делил раздевалку с таким футболистом. Все его рекорды и достижения просто невероятны, снимаю шляпу», – цитирует Madrid Xtra хорвата.