Антонио, Пакета и Райс – в основе «Вест Хэма» на битву с АЗ

Сегодня вечером ответные матчи друг с другом сыграют не только соперники в полуфиналах Лиги Европы, но и полуфиналисты Лиги конференций. Одна из таких пар – пара нидерлдандского клуба «АЗ Алкмаар» и лондонского «Вест Хэма». За час до стартового свистка команды огласили свои составы.

АЗ: Райан, Керкез, Хацидиакос, Бёкема, Сугавара, Рейндерс, Класи, ван Бредероде, Мейнанс, Карлссон, Павлидис;

«Вест Хэм»: Ареола, Керер, Зума, Агер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Бенрахма, Боуэн, Пакета, Антонио;

Напомним, что игра недельной давности между соперниками завершилась волевой победой «молотобойцев» - 2:1.

Текстовую трансляцию англо-нидерландского противостояния проведёт портал LiveResult.ru.