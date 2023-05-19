Ван Перси – о выходе «Вест Хэма» в финал: «Очень рад за Мойеса, он это заслужил»

Бывший нидерландский нападающий Робин ван Перси поделился мыслями о победе «Вест Хэма» над АЗ в полуфинале Лиги конференций.

Ответная встреча, прошедшая в Нидерландах, завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонцев. Неделей ранее «молотобойцы» добыли волевую победу в родных стенах (2:1).

«Очень рад за Мойеса. Я работал с ним год, и я считаю его фантастическим человеком и отличным тренером.

Сегодня «Вест Хэм» не был хорош, но справился со своей задачей в обороне, на что, думаю, и делал ставку Мойес. Он заслужил этот финал», – высказался в интервью BT Sport экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Соперник «Вест Хэма» по финалу Лиги конференций – итальянская «Фиорентина».