​Крессуэлл: «Эмоции зашкаливают»

Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл прокомментировал успех своего клуба - «Вест Хэм» вышел в финал Лиги конференций, и седьмого июня попробует повторить свой подвиг 1965 года, когда команда выиграла Кубок Кубков. Крессуэлл признался, что его одолевают эмоции.

- Эмоции захлестывают меня. С учетом разочаровывающего сезона в чемпионате мы сейчас все очень рады, и фаны, я думаю, тоже. Мы проделали долгий путь, остался лишь один шаг. Мне не терпится сыграть в финале, - цитирует слова Крессуэлла BT Sport.

В финальном матче Лиги конференций «Вест Хэм» сыграет с итальянской «Фиорентиной».