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Лига конференций

Джо Коул поздравил «Вест Хэм»

19 Мая 2023 • 02:48 Комментировать
АЗ Алкмаар
0:1
Вест Хэм
окончен

Лондонский «Вест Хэм» добился громкого успеха, выйдя в финал европейского турнира - в третий раз в истории клуба. Команду с успехом поспешил поздравить Джо Коул - бывший полузащитник «Вест Хэма».

- Это особое достижение. Огромный день, важнейший день для клуба, для Дэвида Мойеса, для Деклана Райса, молодого капитана клуба, - цитирует слова Коула BT Sport.

Финальный матч Лиги конференций состоится в столице Чехии, Праге, седьмого июня. В нем лондонский клуб сразится с итальянской «Фиорентиной», одолевшей швейцарский «Базель». Джо Коул выступал за лондонский клуб с 1998 по 2003 год. 

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Вест Хэм Джо Коул
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