Джо Коул поздравил «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» добился громкого успеха, выйдя в финал европейского турнира - в третий раз в истории клуба. Команду с успехом поспешил поздравить Джо Коул - бывший полузащитник «Вест Хэма».

- Это особое достижение. Огромный день, важнейший день для клуба, для Дэвида Мойеса, для Деклана Райса, молодого капитана клуба, - цитирует слова Коула BT Sport.

Финальный матч Лиги конференций состоится в столице Чехии, Праге, седьмого июня. В нем лондонский клуб сразится с итальянской «Фиорентиной», одолевшей швейцарский «Базель». Джо Коул выступал за лондонский клуб с 1998 по 2003 год.