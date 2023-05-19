«Вест Хэм» впервые за 47 лет сыграет в финале еврокубка

Английский «Вест Хэм» завоевал путёвку в финал Лиги конференций.

Лондонцы одержали победу над нидерландским АЗ со счётом 3:1 по сумме двух встреч полуфинального противостояния, минимально выиграв ответный выездной матч. Как отмечает издание Squawka, «Вест Хэм» в третий раз в своей истории сыграет в финале крупного еврокубка. Последний такой случай датирован 1976 годом – тогда «молотобойцы» уступили в решающем матче Кубка обладателей кубков бельгийскому «Андерлехту» (2:4).

Соперником «Вест Хэма» по финалу Лиги конференций станет победитель противостояния «Базель» – «Фиорентина».