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Лига конференций

Деклан Райс: «Мы очень счастливы»

19 Мая 2023 • 02:28 Комментировать
АЗ Алкмаар
0:1
Вест Хэм
окончен

Английский «Вест Хэм» скрашивает не самый удачный сезон в АПЛ удачными выступлениями в Лиге конференций - обыграв нидерландский АЗ и в ответном матче полуфинала турнира, «Вест Хэм» вышел в финал и сыграет там с «Фиорентиной». Капитан клуба Деклан Райс прокомментировал успех клуба.

- Этот день клуб так долго ждал... Мы очень, очень счастливы, но до исполнения мечты есть еще один матч. Будем работать на не. Впервые я испытываю такие чувства в футболке «Вест Хэма». Надеюсь, мы ударно закончим сезон, - цитирует слова Райса BT Sport.   

Финал Лиги конференций состоится седьмого июня в чешской Праге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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