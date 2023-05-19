Мойес – первый со времён Фергюсона британский тренер, добравшийся до финала еврокубка

«Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса вышел в финал Лиги конференций.

Лондонский коллектив добыл выездную победу над нидерландским АЗ в ответном полуфинале (1:0). Неделей ранее «молотобойцы» взяли верх со счётом 2:1. Таким образом, как сообщает The Coaches' Voice, Мойес стал первым британским тренером, чья команда сыграет в финале еврокубка. Ранее это удавалось другому шотландскому специалисту – Алексу Фергюсону. В сезоне-2010/11 «Манчестер Юнайтед» под руководством легендарного наставника вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».

«Вест Хэму» Дэвида Мойеса предстоит сыграть с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций.