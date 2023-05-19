Мойес прокомментировал выход «Вест Хэма» в финал Лиги конференций

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился впечатлениями после триумфа своей команды.

В полуфинале «молотобойцы» переиграли нидерландский АЗ с общим счётом 3:1. Соперником лондонцев по финальной встрече будет «Фиорентина».

«Я в полном восторге. Попасть в любой финал – это нечто особенное, не говоря уже про финал еврокубка. С момента последнего европейского финала «Вест Хэма» прошло 47 лет. Теперь нам нужно сделать последний шаг – завоевать трофей.

АЗ показал, насколько хорош нидерландский футбол. Соперник удивил нас в первом матче, и я знал, что сегодня у нас могут быть проблемы, если мы не отойдём в более низкий оборонительный блок», – сказал в интервью BT Sport Мойес.