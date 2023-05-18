Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Вест Хэм» выстоял в Нидерландах и пробился в финал Лиги конференций

18 Мая 2023 • 23:55 Комментировать
АЗ Алкмаар
0:1
Вест Хэм
окончен

За выход в финал Лиги конференций «Вест Хэм» боролся с АЗ и приложил максимум усилий, чтобы отстоять удобный для себя нулевой счет. В середине первого тайма Лукас Пакета обводящим ударом из-за штрафной попал в штангу. В концовке Наиф Агер мог снимать все вопросы, но запустил мяч неточно. В последней атаке Пабло Форнальс забил-таки победный гол - 1:0.

Повторная победа вывела «Вест Хэм» в финал Лиги конференций.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар0:1Вест Хэм
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБёкема СэмХацидиакос ПантелисКеркез Милош 85' (Де Вит Меес ( 85') Класи ЙордиРейндерс ТиджаниВан Бредероде Мирон 78' (Лахдо Майкель ( 78') Мейнанс Свен 70' (Де Вит Дани ( 70') Карлссон Йеспер III 85' (Мердинк Мекс ( 85') Павлидис Вангелис
Запасные: Бюрместер ЗикоБазур РихедлиВанхесден ЗиньоГус ВаутерМихайлович ДжорджеДен ДаниелВерхюлст Хоби
Ареола АльфонсКерер Тило  64'Зума КуртАгер НаифКрессуэлл АаронСоучек Томаш  60'Райс ДекланБоуэн ДжарродПакета ЛукасБенрахма Саид 75' (Форнальс Пабло ( 75') Антонио Майкл 85' (Ингс Дэнни ( 85')
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериАнанг ДжозефКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаЦоуфал ВладимирДаунс Флинн
18 мая. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм АЗ Алкмаар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Вест Хэм Вест Хэм
0
1
3.05 3.30 2.44
Видео
Окончен после доп. времени
Базель Базель
Фиорентина Фиорентина
1
3
4.00 3.60 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
00:41 · Лига конференций УЕФА
Мойес – первый со времён Фергюсона британский тренер, добравшийся до финала еврокубка
00:40 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» на 120+9 минуте дожала «Базель»
00:25 · Лига конференций УЕФА
Матч «Базеля» и «Фиорентины» прервали из-за болельщика, которому стало плохо
00:16 · Лига Европы
Моуринью в шестой раз в карьере вывел свою команду в финал еврокубка
00:07 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» впервые за 47 лет сыграет в финале еврокубка
18 Мая
23:55 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» выстоял в Нидерландах и пробился в финал Лиги конференций
21:30 · Лига конференций УЕФА
«АЗ Алкмаар» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Базель» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:12 · Лига конференций УЕФА
Антонио, Пакета и Райс – в основе «Вест Хэма» на битву с АЗ
17 Мая
21:39 · Лига конференций УЕФА
«Базель» - «Фиорентина»: прогноз на матч Лиги конференций – 18 мая 2023
21:29 · Лига конференций УЕФА
АЗ – «Вест Хэм»: прогноз на матч Лиги конференций – 18 мая 2023
12 Мая
18:52 · Лига конференций УЕФА
Бенрахма – игрок недели в Лиге конференций
05:28 · Лига конференций УЕФА
Победа «Базеля» стала первой с 1978 года для швейцарских клубов в полуфиналах евротурниров
03:17 · Лига конференций УЕФА
Майкл Антонио: «Усложнили своё положение, но вышли из этого»
01:23 · Лига конференций УЕФА
Мойес: «Я доволен результатом, но мы ещё не в финале»
Все новости
Рекомендуем