«Вест Хэм» выстоял в Нидерландах и пробился в финал Лиги конференций

За выход в финал Лиги конференций «Вест Хэм» боролся с АЗ и приложил максимум усилий, чтобы отстоять удобный для себя нулевой счет. В середине первого тайма Лукас Пакета обводящим ударом из-за штрафной попал в штангу. В концовке Наиф Агер мог снимать все вопросы, но запустил мяч неточно. В последней атаке Пабло Форнальс забил-таки победный гол - 1:0.
Повторная победа вывела «Вест Хэм» в финал Лиги конференций.
Протокол игры
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм•Хацидиакос Пантелис•Керкез Милош85' (Де Вит Меес (85') •Класи Йорди•Рейндерс Тиджани•Ван Бредероде Мирон78' (Лахдо Майкель (78') •Мейнанс Свен70' (Де Вит Дани (70') •Карлссон Йеспер III85' (Мердинк Мекс (85') •Павлидис Вангелис
Ареола Альфонс•Керер Тило• 64'Зума Курт•Агер Наиф•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш• 60'Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас•Бенрахма Саид75' (Форнальс Пабло (75') •Антонио Майкл85' (Ингс Дэнни (85')
18 мая. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
Бан пользователя