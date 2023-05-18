«Вест Хэм» выстоял в Нидерландах и пробился в финал Лиги конференций

За выход в финал Лиги конференций «Вест Хэм» боролся с АЗ и приложил максимум усилий, чтобы отстоять удобный для себя нулевой счет. В середине первого тайма Лукас Пакета обводящим ударом из-за штрафной попал в штангу. В концовке Наиф Агер мог снимать все вопросы, но запустил мяч неточно. В последней атаке Пабло Форнальс забил-таки победный гол - 1:0.

Повторная победа вывела «Вест Хэм» в финал Лиги конференций.