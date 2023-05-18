«АЗ Алкмаар» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Нидерландах проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «АЗ Алкмааром» и «Вест Хэмом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча АЗ Алкмаар - Вест Хэм
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Протокол игры
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм•Хацидиакос Пантелис•Керкез Милош•Класи Йорди•Рейндерс Тиджани•Карлссон Йеспер III•Мейнанс Свен•Ван Бредероде Мирон•Павлидис Вангелис
Ареола Альфонс•Керер Тило•Зума Курт•Агер Наиф•Крессуэлл Аарон•Райс Деклан•Соучек Томаш•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас•Бенрахма Саид•Антонио Майкл
18 мая. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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