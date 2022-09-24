Мостовой дал прогноз на матч Чехия - Португалия

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о матче между национальными командами Чехии и Португалии в групповом раунде Лиги наций.

«К форме команды Сантуша есть вопросы. Там идет смена поколений. Я верю в то, что Чехия сможет забить в этом противостоянии. Ставлю на то, что обе команды забьют», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок между чехами и португальцами состоится сегодня, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После четырех туров Португалия идет второй в группе, а Чехия – третьей.