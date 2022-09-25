Энрике назвал позорной игру сборной Испании

В матче пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Испании на своем поле потерпела неожиданное поражение от Швейцарии со счетом 1:2. После завершения встречи наставник команды Луис Энрике подвел итоги противостояния.

«Всегда больно проигрывать. Могу назвать нашу игру позорной. Это был худший первый тайм в моей тренерской карьере. Соперник проявил отличную физическую готовность, они не дали сыграть в свой футбол. Нам было тяжело, но все зависит только от нас. Определяющая игра пройдет с Португалией, мы настроены на победу», - приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Матч заключительного тура Португалия – Испания состоится во вторник, 27 сентября.