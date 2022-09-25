Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Тренер сборной Португалии: «Мы все ждём голов от Роналду»

 
25 Сентября 2022 • 11:56 Комментировать (1)
Чехия
0:4
Португалия
окончен

Рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш подлился мнением об игре звездного нападающего команды Криштиану Роналду во вчерашнем поединке с Чехией (4:0).

«У КриРо было несколько шансов, но он не смог их реализовать. Зато он много работал на партнеров, освобождая для них свободное пространство. Если бы Криштиану не делал этого, голов могло бы вообще не быть.

Конечно, мы все ждем голов от Роналду. Сейчас же мы счастливы, что одержали победу», - передает слова тренера O Jogo.

В заключительном туре групповой стадии Лиги наций сборная Португалии на своем поле встретится с командой Испании. Игра пройдет 27 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
25 Сентября 2022 в 12:18
Сантуш, ты следующий, кому надо дать по носу... Чтоб не блеял...🐏.. А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
12:27 · Лига наций УЕФА
Кака назвал игрока сборной Испании, который ему нравится больше всех
11:56 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Португалии: «Мы все ждём голов от Роналду» 1
09:20 · Лига наций УЕФА
Наумов - о победе сборной России: «Сырой, но боевой матч»
09:14 · Лига наций УЕФА
Сантуш рассказал, чем недоволен в игре сборной Португалии
09:00 · Лига наций УЕФА
Баринов ответил, останется ли Карпин в сборной России
08:54 · Лига наций УЕФА
Аспиликуэта прокомментировал поражение Испании от Швейцарии
08:47 · Лига наций УЕФА
Россиянам запретили вход на матч Армении с Украиной
07:35 · Лига наций УЕФА
Альба - о поражении Испании: «Это позор»
07:29 · Лига наций УЕФА
Энрике назвал позорной игру сборной Испании
07:10 · Лига наций УЕФА
Голкипер, разбивший нос Роналду: «Португалия - это не только Криштиану»
07:03 · Лига наций УЕФА
Как Роналду отреагировал на разгромную победу Португалии в Лиге наций
06:57 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Украины прокомментировал разгром Армении
06:52 · Лига наций УЕФА
Якин: «Швейцария солидно сыграла против Испании»
05:24 · Лига наций УЕФА
Прервалась абсолютно рекордная серия немецкой сборной
05:03 · Лига наций УЕФА
Испания не проигрывала дома почти четыре года
Все новости
Рекомендуем