Тренер сборной Португалии: «Мы все ждём голов от Роналду»

Рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш подлился мнением об игре звездного нападающего команды Криштиану Роналду во вчерашнем поединке с Чехией (4:0).

«У КриРо было несколько шансов, но он не смог их реализовать. Зато он много работал на партнеров, освобождая для них свободное пространство. Если бы Криштиану не делал этого, голов могло бы вообще не быть.

Конечно, мы все ждем голов от Роналду. Сейчас же мы счастливы, что одержали победу», - передает слова тренера O Jogo.

В заключительном туре групповой стадии Лиги наций сборная Португалии на своем поле встретится с командой Испании. Игра пройдет 27 сентября.