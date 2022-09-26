Елагин — о критике Роналду: «Заботиться о внешности — хорошо и правильно

Знаменитый комментатор Александр Елагин высказался об эпизоде с разбитым носом Криштиану Роналду из недавнего поединка Лиги наций УЕФА.

«Роналду — величайший футболист современности. Я, честно говоря, не читал тех, кто называет его гламурным или неженкой. Заботиться о своей внешности — хорошо и правильно. Себе и вам пожелаю заботиться о своей внешности», – приводит слова Александра Викторовича «РБ Спорт».

По мнению Елагина, глупо вспоминать о гламурности португальца на фоне его феноменальной игровой карьеры. Комментатор вспомнил о рекорде Криштиану по количеству голов в международных матчах, а также о числе проведённых чемпионатов мира и Европы. Отметим, что мундиаль в Катаре станет для Роналду пятым.

В победном поединке против чехов вратарь Томаш Вацлик в игровом моменте разбил легендарному нападающему нос. Это не помешало Криштиану сделать голевую передачу, что помогло выиграть с разгромным счётом 4:0.

