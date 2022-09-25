Как Роналду отреагировал на разгромную победу Португалии в Лиге наций

Главная звезда национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над сборной Чехии (4:0) в матче группового этапа Лиги наций.

«Классная победа, отличная командная работа! Португалия по-прежнему сосредоточена на своей цели. Огромное спасибо нашим болельщикам за потрясающую поддержку», - гласит сообщение португальского футболиста в социальных сетях.

По итогам пяти проведенных туров сборная Португалии набрала десять баллов и лидирует в своей группе. В следующем матче Роналду и компания сыграют против национальной команды Испании.