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Лига наций УЕФА

Как Роналду отреагировал на разгромную победу Португалии в Лиге наций

 
25 Сентября 2022 • 07:03 Комментировать
Чехия
0:4
Португалия
окончен

Главная звезда национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над сборной Чехии (4:0) в матче группового этапа Лиги наций.

«Классная победа, отличная командная работа! Португалия по-прежнему сосредоточена на своей цели. Огромное спасибо нашим болельщикам за потрясающую поддержку», - гласит сообщение португальского футболиста в социальных сетях.

По итогам пяти проведенных туров сборная Португалии набрала десять баллов и лидирует в своей группе. В следующем матче Роналду и компания сыграют против национальной команды Испании.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Чехии
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