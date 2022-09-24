Сборная Португалии вновь лидирует после разгромной победы в Чехии

В группе А1 Лиги наций идёт яростная борьба как за первое место, так и за выживание. Сборная Португалии гостила у чехов и устроила им разгром со счетом 4:0. Диогу Далот завершил штурм ворот противника ударом в упор. Бруну Фернандеш замкнул прострел Руя Карвалью на линию вратарской, а Патрик Шик в ответ пробил в перекладину с 11 метров. Далот сделал счет разгромным неожиданным дальним ударом, а в концовке Криштиану Роналду здорово сбросил мяч головой на Диогу Жоту.

После пяти туров Португалия лидирует с 10 очками, у Испании - 8, Швейцарии - 6, Чехии - 4.