Сборная Португалии вновь лидирует после разгромной победы в Чехии

В группе А1 Лиги наций идёт яростная борьба как за первое место, так и за выживание. Сборная Португалии гостила у чехов и устроила им разгром со счетом 4:0. Диогу Далот завершил штурм ворот противника ударом в упор. Бруну Фернандеш замкнул прострел Руя Карвалью на линию вратарской, а Патрик Шик в ответ пробил в перекладину с 11 метров. Далот сделал счет разгромным неожиданным дальним ударом, а в концовке Криштиану Роналду здорово сбросил мяч головой на Диогу Жоту.
После пяти туров Португалия лидирует с 10 очками, у Испании - 8, Швейцарии - 6, Чехии - 4.
Протокол игры
|33'Далот Диогу (0:1)
|45'Фернандеш Бруну (0:2)
|52'Далот Диогу (0:3)
|82'Жота Диогу (0:4)
Вацлик Томаш•Зима Давид•Брабец Якуб22' (Кудела Ондрей (22') •Емелка Вацлав•Цоуфал Владимир•Зелены Ярослав64' (Влканова Адам (64') •Крал Алекс•Соучек Томаш77' (Кухта Ян (77') •Барак Антонин63' (Шевчик Петр (63') •Гложек Адам64' (Черны Вацлав (64') •Шик Патрик
Кошта Диогу•Далот Диогу•Диаш Рубен•Данилу Перейра83' (Мариу Жоау (83') •Руй Мариу•Невеш Рубен•Карвалью Вилльям77' (Луис Матеус II (77') •Силва Бернарду67' (Орта Рикарду (67') •Фернандеш Бруну77' (Пальинья Жоау (77') •Леау Рафаэл67' (Жота Диогу (67') •Роналду Криштиану
24 сентября. Стадион "Синобо".
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